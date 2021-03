Voici 5 aliments riches en anti-oxydants

Les antioxydants sont de précieux alliés pour rester en bonne santé. Ces composants sont utiles pour se protéger des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement. Il n’existe pas un mais plusieurs antioxydants : flavonoïdes, vitamine A, vitamine E, cuivre, manganèse… Chacun a ses propres spécificités. Voici les 5 aliments qui en contiennent le plus.

Les fruits rouges

Fraises, framboises, myrtilles et mûres sont les champions des antioxydants. Si les fruits dans leur ensemble sont d'efficaces alliés anti-vieillesse, les fruits rouges se montrent plus puissants encore pour nous aider à renforcer nos défenses contre les radicaux libres et sont appréciés pour leurs vertus anti-cancer.

Le chou

Les légumes de la famille des crucifères (brocoli, chou-fleur, chou, etc) sont des super-aliments au large profil nutritionnel, riches en vitamines et minéraux. La consommation de chou diminuerait les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. La variété la plus riche en antioxydants est le chou frisé.

Les noix

Les oléagineux, graines et fruits à coques, riches en bonnes matières grasses et en fibres, ont tout pour plaire. La noix, en tête du peloton des végétaux les plus riches en antioxydants, est connue pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Les noisettes, noix de cajou et de pécan ainsi que les graines de lin sont aussi de puissants alliés santé à mettre dans son assiette.

La pomme

En plus des vertus diététiques connues de la pomme (source de potassium, vitamine C, fibres...), le fruit non pelé est une petite bombe d'antioxydants. Il faut donc laver le fruit avec soin et la manger ainsi, plutôt que de l'éplucher.

La grenade

La grenade est un fruit riche en vitamine C et en polyphénols antioxydants. Il protégerait de certains cancers et des maladies cardiovasculaires en réduisant le mauvais cholestérol. Son fruit est très souvent consommé en jus.