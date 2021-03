Les 5 bienfaits étonnants de la cranberry

Une petite baie aux grandes vertus. Outre son goût si spécial, sucré et acidulé, la cranberry, aussi connue sous le nom de canneberge, est appréciée pour ses multiples propriétés. Voici 5 bienfaits étonnants de ce fruit originaire d'Amérique du Nord.

Prévient les infections urinaires

Ces baies sphériques de couleur rouge vif permettent de prévenir l’apparition des cystites, une infection urinaire due à une inflammation de la paroi de la vessie, et ce, grâce à aux puissants antioxydants qu’elle contient. Les flavonoïdes, les anthocyanes et les proanthocyanidines sont en effet capables de se fixer sur certaines bactéries responsables de cette affection, dont sont sujettes près de 2 millions de femmes en France, empêchant ainsi les germes d'adhérer aux cellules de la muqueuse vésicale.

Protège la dentition

Cousine de la myrtille et utilisée par les Indiens depuis des siècles, la cranberry est également un aliment de choix pour améliorer son hygiène de santé bucco-dentaire. Consommer ces petites baies, séchées, en poudre, ou en jus, permet de limiter l’acidité de la salive et donc de réduire la plaque dentaire ainsi que l'inflammation des tissus gingivaux. En diminuant la prolifération des bactéries à la surface des dents, la cranberry a aussi le pouvoir de prévenir la formation de carries.

Améliore le confort digestif

D’autre part, grâces à ses sucres appelés xyloglucans, ce fruit aide à rétablir l'équilibre intestinal et permet de soulager divers troubles du système digestif. Plus précisément, les xyloglucans permettent aux bactéries bifidobacteria, que l'on connaît mieux sous le nom de bifidus, de se nourrir, expliquent des chercheurs dans une étude publiée dans la revue Applied environmental microbiology. Or ces bactéries, sont essentielles pour notre tube digestif car elles favorisent les «bonnes bactéries» naturellement présentes dans l’intestin.

Lutte contre le vieillissement

Parce qu’elles sont riches en flavonoïde et en vitamine C, ces baies luttent contre le développement des radicaux libres, des atomes et des molécules présents dans notre corps, qui sont à l'origine d'un stress oxydatif et qui accélèrent le vieillissement des tissus. Des études ont également montré que la cranberry est bonne pour le cœur. Sa teneur en flavonoïde permettrait de protéger le système cardiovasculaire et les artères en réduisant leur rigidité. Encore une bonne raison de consommer ce fruit, de surcroît pauvre en calories.

combat les maux hivernaux

Enfin, la canneberge, aussi appelée grande airelle rouge d’Amérique du Nord, renforce le système immunitaire et aide l'organisme à mieux affronter certaines affections hivernales. C’est par exemple un bon remède en cas de rhume, de grippe, ou de maux de gorge. Les polyphénols contenus dans la cranberry stimuleraient la production de lymphocytes T-Gamma-delta, des cellules de l’immunité. Source de magnésium et de zinc, ces baies aident enfin les sportifs à récupérer plus vite et à compenser les pertes de ces nutriments après un effort.