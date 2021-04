Les 6 bienfaits surprenants de la fraise

De la Gariguette à la Charlotte, la fraise reste l'un des fruits préférés des Français, surtout quand le soleil fait son retour. Rouge, juteuse, charnue et sucrée, elle est excellente pour la santé. La preuve avec ces six bienfaits.

Elle est une alliée minceur

C’est l’un des fruits préconisés par les diététiciens en cas de régime amincissant. Pauvre en sucre et riche en eau (90 %), la fraise contient seulement 35 calories pour 100 g. On n’hésite donc pas à en acheter au marché, à condition de ne pas les manger avec une tonne de glace à la vanille ou de crème chantilly.

Elle facilite la digestion

Si elle a une faible densité calorique, la fraise facilite également la digestion grâce à la présence de fibres. Si l’on est atteint de constipation ou de problèmes intestinaux, on ajoute cet aliment aux pouvoirs laxatifs et diurétiques à notre liste de courses.

Elle aide au développement du fœtus

On dit souvent que les femmes enceintes ont envie de fraises. Si cela ne se vérifie pas toujours, ce fruit rouge est néanmoins bénéfique pendant la grossesse puisqu’il renferme une importante dose de vitamine B9, aussi appelée acide folique, qui assure un bon développement du fœtus.

Elle prévient des maladies cardiovasculaires

La fraise est riche en potassium qui participe à une bonne santé cardiaque. Une consommation chaque semaine permet de réguler la tension artérielle, et si le taux de potassium est assez élevé, l’hypertension peut même diminuer.

Elle protège les yeux

A l’instar de certains poissons gras, des choux, des brocolis ou de la goyave, la fraise protège les yeux. Grâce aux antioxydants et à la présence de vitamine C dans sa composition, elle permet de lutter contre la cataracte, de renforcer la rétine et de combattre les rayons UV très agressifs.

Elle améliore la qualité de la peau

Cette même vitamine C est aussi une alliée pour lutter contre le vieillissement cutané et avoir une peau lisse et rayonnante. A la maison, on peut utiliser les fraises comme soin naturel. Il suffit d’en écraser quelques-unes et d'ajouter de l’huile d’olive et du sucre, avant d’appliquer ce gommage sur le visage. Il est également possible de réaliser un masque à base de fraises et de miel pour apporter un peu d’éclat à la peau.