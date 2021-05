Pourquoi manger des fruits et légumes permettrait de réduire le stress selon une étude

Les fruits et légumes sont bons pour la santé. Aujourd’hui plus personne n’en doute. Les autorités sanitaires diffusent ce message depuis des années. S’appuyant sur des études, elles incitent les Français à en manger au moins 5 portions par jour pour prévenir de nombreuses maladies comme les infarctus ou encore les cancers.

Une nouvelle raison d'adopter ce régime vient d'être avancée par des chercheurs : les fruits et les légumes permettraient de lutter aussi contre le stress. C’est en tout cas ce qu’avance une enquête menée par l’Université Edith Cowan (ECU) en Australie et publiée par Clinical Nutrition. Une alimentation riche en fruits et légumes ferait diminuer les symptômes du stress de près de 10%.

Pour arriver à cette conclusion, le train de vie de plus de 8000 Australiens âgés de 25 à 91 ans a été passé au crible. Ceux qui ont mangé au moins 470 grammes de fruits et légumes par jour ont 10% de stress en moins par rapport à ceux qui ont consommé quotidiennement moins de 230 grammes. Et ce, quelque soit le sexe ou la tranche d’âge de la personne. A titre de comparaison, L’OMS recommande de manger au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour.

« Nous avons trouvé que les gens qui consomment plus de fruits et légumes sont moins stressés que ceux qui en mangent moins. Cela suggère l’existence d’un lien entre le régime alimentaire et le bien-être mental » a commenté Simone Radavelli Bagatini qui a dirigé l’étude.

Le rapport entre la consommation de fruits et légumes et le stress n’a pas encore été clairement expliqué. Pour la chercheuse, la piste des nutriments et la plus plausible. Les vitamines, les minéraux mais aussi les flavonoïdes et les caroténoïdes peuvent réduire l’inflammation et le stress oxydatif et donc améliorer le bien-être mental.