Les 5 bienfaits épatants de la rhubarbe

Originaire d'Asie, on la retrouve sur les étals des marchés au mois de juin. La rhubarbe, dont seules les tiges se consomment, renferme de nombreux bienfaits pour la santé. Voici cinq raisons de la préparer en confiture ou en dessert.

Elle régule le transit intestinal

Riche en fibres, la rhubarbe permet de lutter contre la constipation et participe ainsi à un bon transit intestinal. Les ballonnements et lourdeurs au niveau de l’estomac après le dîner se feront oublier. Dégustée sous forme de compote, elle a une action laxative.

Elle aide à garder la ligne

Si on la consomme avec modération, la rhubarbe qui se compose essentiellement d’eau à plus de 90 %, reste un aliment peu calorique. Elle est par conséquent préconisée en cas de régime minceur. Attention tout de même à ne pas ajouter trop de sucre pour masquer l’acidité.

Elle protège les os et les dents

Cet été, on pourra préparer la rhubarbe en jus et en boire au petit déjeuner ou au goûter. Ce breuvage contient de la vitamine K qui aide à protéger les os et les dents. Cela favorise également la coagulation du sang.

Elle soulage les inflammations

La rhubarbe est reconnue pour stimuler et booster le système immunitaire grâce à sa teneur en minéraux et en vitamines. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et pourrait apaiser la douleur si l’on souffre notamment de gingivites.

Elle prévient les maladies cardiovasculaires

Ajouter de la rhubarbe à son alimentation serait un formidable atout pour diminuer le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Le secret ? Sa forte teneur en fibres solubles. Un remède naturel pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires.