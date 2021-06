Sommeil : Ces 5 vitamines et minéraux qui aideraient à mieux dormir

Insomnie, réveil matinal, nuit agitée… Il est hélas parfois fréquent de mal dormir.

Pourtant, un sommeil de qualité est primordial pour l’organisme. Il lui permet de se régénérer. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont la clé pour retrouver des nuits paisibles. Quelques vitamines et minéraux peuvent aussi contribuer à un meilleur sommeil.

La vitamine B3 ou niacine

La vitamine B3, également appelée niacine, regroupe deux composés : l'acide nicotinique et le nicotinamide. Elle est produite par l’organisme à partir de tryptophane, un acide aminé mais on peut aussi l’ingérer directement à partir d’aliments comme les abats, les volailles et les poissons gras. On en trouve aussi les céréales. Cette vitamine va jouer un rôle de stabilisateur de l’humeur et donc contribuer à la réduction du stress.

La vitamine B6

Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la synthèse de certains anticorps. Mais elle sert aussi à créer de la sérotonine et de la mélatonine communément appelée « hormone du sommeil ». Pour cette raison, il faut veiller à éviter toute carence quand les mauvaises nuits se succèdent. On trouvera de la vitamine B6 notamment dans le poisson, la levure de bière et les germes de blé.

La vitamine D

Parfois la fatigue se manifeste par des moments de somnolence. Ce peut être lié au manque d’énergie. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré aussi qu’il y avait une forte corrélation entre la somnolence excessive et la carence en vitamine D. Pour y remédier, c’est assez simple : il faut s’exposer au soleil. Une vingtaine de minutes suffit. Si le temps est capricieux, on pourra alors se tourner vers l’alimentation : saumon, thon, foie de morue…

Le magnésium

On sait que la magnésium permet de lutter contre le stress. Mais il a aussi un rôle à jouer contre les insomnies. Le minéral aurait enfin des vertus sédatives. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un adulte en a besoin de 460 milligrammes chaque jour. On le trouve dans les céréales complètes, le chocolat noir, les noix et les amandes et enfin certaines eaux minérales.

Le potassium

Les réveils précoces qui se muent en insomnie peuvent provenir d’une déficience de potassium. En effet, ce sel minéral influe sur le rythme biologique. On le trouve dans les bananes, les avocats les haricots en encore les patates douces.