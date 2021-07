Kudzu : quelle est cette plante méconnue qui permettrait de lutter contre les addictions ?

Plante grimpante originaire d’Asie, le Kudzu, ou «vigne japonaise», possède de multiples vertus. Elle soulage les troubles digestifs, a une action anti-inflammatoire et permettrait de lutter contre les addictions.

La racine de Kudzu (Pueraria montana) aiderait en effet à réduire la consommation d’alcool ou de tabac, et à surmonter les symptômes liés au sevrage, comme l’irritabilité.

Et pour cause, cette espèce végétale appartenant à la famille des Fabacées contient un certain nombre de principes actifs qui agiraient sur les neurotransmetteurs et la désaccoutumance.

On y trouve notamment de la mélatonine, une molécule qui favorise l’endormissement, et plusieurs minéraux, tels que le calcium, le sodium, le phosphore, et le fer.

Sur la liste des composants, figurent aussi la daidzéine, la pueranine et la génistéine, les isoflavones reconnus pour leurs vertus relaxantes et apaisantes.

Des études ont montré que ces substances agissent sur le système nerveux à la façon de la sérotonine, aussi appelée hormone du bien-être et du bonheur.

De plus, ces flavonoïdes ont une action détoxifiante sur le foie et permettent de protéger les cellules contre le stress oxydatif provoqué par l’excès de boissons alcoolisées ou de nicotine.

Le kudzu, qui pousse principalement en Inde, en Chine et au Japon, et jusqu’à 30 centimètres par jour, peut être pris sous différentes formes : en gélules, en extrait fluide, ou en poudre.