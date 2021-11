Ces 5 bienfaits insoupçonnés du poivre sur la santé

Originaire de l'ouest de l'Inde, le poivre est parfait pour relever le goût des plats. Mais ce n’est pas son seul atout. Côté santé et beauté, il possède de multiples vertus.

Allié de la digestion

Tout d’abord, il facilite la digestion. Et pour cause, il augmente la production de salive et les sécrétions gastriques. Il permet aussi de prévenir les ballonnements, les flatulences, ainsi que la constipation, et peut se révéler très efficace en cas de nausées.

Un Antidouleur

Grâce à sa pipérine, l'alcaloïde qui lui confère son goût piquant, le poivre soulage d’autre part les douleurs articulaires, comme l’arthrite par exemple. Cet actif agit en effet comme un antidouleur et antiinflammatoire. A noter que vous pouvez le consommer en infusion en versant quelques grains dans de l'eau bouillante.

Bon pour le moral

Autre avantage de cette épice, et non des moindres, elle stimule la production d'endorphines, les hormones du bonheur secrétées par le cerveau. Et ce, toujours grâce à la pipérine. C’est donc un condiment de choix en cas de stress ou de coup de blues passager.

Un Anti-âge

Riche en antioxydants, le poivre a également des effets sur la peau. Plus précisément, il aide à limiter le développement des radicaux libres, molécules responsables du vieillissement cellulaire, ce qui en fait un bon anti-âge.

Agit contre les maux de dents

Enfin, le poivre a un fort pouvoir antibactérien et permet ainsi de soulager les douleurs dentaires. En cas de rage de dent, il est conseillé d'imbiber un coton-tige avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, puis de l'appliquer sur la zone à traiter.