Ces 5 aliments qui pourraient ralentir l'apparition précoce de cheveux blancs

Avec le temps, la chevelure devient graduellement blanche. Ce phénomène, appelé canitie, est inéluctable. Toutefois, il est possible de le ralentir en consommant certains aliments.

Le jaune d’œuf

Pour limiter l’apparition précoce des cheveux blancs, il est conseillé d’opter pour des denrées riches en vitamines B5. Aussi appelé acide pantothénique, ce nutriment est surtout présent dans les aliments d’origine animale. On en trouve ainsi en quantité intéressante dans les le jaune d’œuf, le lait, ou encore le poulet.

Les céréales complètes

Autre aliment à intégrer régulièrement dans son assiette : les céréales complètes (blé complet, avoine complète, riz complet, quinoa…). Et pour cause, elles contiennent de la vitamine B1, ou thiamine. Or une carence en thiamine peut favoriser l'apparition prématurée des cheveux blancs.

Les abats

Pour retarder ce phénomène, on peut penser aussi à intégrer dans son régime alimentaire des abats (bœuf, veau, agneau). Le foie, les tripes ou encore les rognons sont en effet sources de vitamine B12. Celle-ci ralentit le vieillissement cellulaire et conserve la couleur en stimulant la production de mélanine, à l'origine de la pigmentation naturelle du cheveu.

Les haricots blancs et verts

Qu’ils soient blancs ou verts, les haricots sont des alliés de taille pour lutter contre la canitie car ils contiennent du silicium. Ce nutriment rend les cheveux plus forts, plus brillants et plus souples, et retarde le vieillissement. Cet oligo-élément est aussi présent dans les dattes, les bananes, le café et le thé.

LES AVOCATS

L’avocat est riche en vitamine E, en acides gras essentiels, et en cuivre, un oligo-élément connu pour favoriser la pigmentation de la fibre capillaire. Tous ces nutriments forment un cocktail parfait pour ralentir la survenue des cheveux blancs. On en retrouve aussi dans les crevettes, le crabe, les huîtres, les noix et les amandes.