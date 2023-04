Voici les 10 aliments qui ne périment (presque) jamais

Alors que de nombreux produits alimentaires sont élaborés avec des additifs et des conservateurs pour leur garantir une durée de vie conséquente, un certain nombre de denrées sont naturellement viables sur le long terme.

Les amandes

Les amandes sont composées d'acides gras mono-insaturés et sont une source importante de fibres et de vitamine E. Selon Fruit and Veggis More Matters, elles peuvent être conservées pendant un an lorsqu'elles sont entreposées dans un réfrigérateur.

Le riz brun

Le riz brun est constitué de fibres, de vitamine E et de nombreux antioxydants. Lorsque son emballage n'est pas ouvert, ses propriétés lui permettent d'être conservé, à température ambiante, durant une année. Après ouverture, la céréale peut être consommée pendant environ six mois.

La graine de Chia

Composé de fibres et de calcium et connue pour ses vertus médicinales (elle peut aider à faire baisser la tension artérielle), la graine de chia demeure comestible pendant un an si elle est stockée dans un réfrigérateur.

Les dattes

La datte est un fruit naturellement «déshydraté», riche en fibres et idéal pour améliorer une recette salée ou sucrer un smoothie. Elle peut être entreposée à température ambiante dans un récipient hermétique pendant plusieurs mois ou réfrigéré durant un an.

Les haricots secs

Contrairement aux haricots en conserve, les haricots secs sont exempts d'additifs et de conservateurs. Sans cholestérol, ils sont également pourvus en protéines et peuvent être conservés jusqu'à deux ans dans un garde-manger.

Le beurre de cacahuète

Riche en protéine et en graisses mono-insaturées saines pour le cœur, le beurre de cacahuète peut être conservé pendant neuf mois à température ambiante si le bocal est fermé et trois mois s'il est ouvert.

L'avoine

L'avoine est source de fibres et contient des vitamines, des minéraux, et même un peu de protéines. Maintenue dans un récipient non ouvert, dans un lieu froid et sec, la céréale sera périmée au bout de quatre mois.

L'huile d'olive

Pourvoyeuse d'acides gras mono-insaturés, l'huile d'olive, dans une bouteille non ouverte et à température ambiante, peut être stockée pendant un an. Une fois le récipient ouvert le liquide se conserve six mois.

Le quinoa

Le quinoa contient neuf acides aminés essentiels, ce qui en fait une «protéine complète». Ces caractéristiques permettent à cet aliment de pouvoir être conservé durant quatre mois dans un placard.

La citrouille

Ce légumes d'hiver, dont la teneur en vitamine C est très importante, peut être préservé dans un endroit frais et sec pendant trois mois maximum.