Voici les 5 aliments les plus acidifiants

Pour prendre soin de sa santé, il est important de ne pas consommer trop souvent des aliments dit acides, c’est-à-dire qui ont un pH inférieur à 7.

Quand le corps est trop acide, cela favorise notamment la formation de caries, l’érosion de l’émail, la fatigue, la fragilisation des os, les aigreurs, ou encore les mycoses. Ainsi, voici 5 aliments acides à manger avec modération. Petite précision, les aliments acides n'ont pas forcément un effet acidifiant. C’est le cas par exemple du citron. Cet agrume est acide à l'extérieur mais devient alcalin une fois dans l’organisme.

La viande rouge

La viande rouge fait partie des aliments les plus acidifiants. Et pour cause, elle contient des protéines qui, une fois métabolisées, sécrètent des déchets acides. C’est aussi le cas de charcuterie et des abats, affirme le Dr Jean-Michel Cohen.

Le pain blanc

D’après le nutritionniste, le pain à base de farine blanche est lui aussi très acidifiant. Une surconsommation peut en effet mettre à mal l'équilibre acido-basique. Pour rappel, le pH normal se situe aux alentours de 7,4, soit légèrement alcalin.

Les huiles

Il faut également veillez à consommer avec modération les huiles, surtout les raffinées, et de manière générales les matières grasses cuites. Les aliments frits restent plus longtemps dans l’estomac et favorisent les remontées acides.

Les gâteaux

Les gâteaux, mais aussi les bonbons et autres biscuits, figurent sur la liste des aliments les plus acidifiants car ils sont très riches en sucre raffiné. Ils rongent notamment l’émail et provoquent une fuite des minéraux, dont le calcium, fragilisant ainsi le squelette.

Les sodas

Tout comme les sodas, ajoute Jean-Michel Cohen. D’une part car ils sont sucrés, mais aussi en raison de la présence d’acides phosphoriques, des additifs acidifiants.