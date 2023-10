Voici les 7 meilleurs aliments anti-rétention d'eau

En cas de rétention d’eau, accumulation anormale dans les tissus entraînant un gonflement d'une ou plusieurs parties du corps, certains aliments sont à privilégier. Voici les plus efficaces pour soulager ce phénomène.

La betterave rouge

Vous pouvez notamment miser sur la betterave rouge. Elle a un fort pouvoir diurétique. Autrement dit, ce légume racine favorise la sécrétion d'urine et aide à éliminer l'eau en excès dans l'organisme.

les artichauts

Riche en potassium et en inuline, un sucre favorisant l'élimination de l'eau, l'artichaut est très bénéfique. Vous pouvez le consommer à la vapeur ou opter pour une tisane de feuilles d'artichaut. Ce légume stimule le drainage de l'organisme et en plus, il aide à lutter contre la cellulite.

La tomate

Pour faire face à cet inconfort, n’hésitez pas à consommer de la tomate. Elle stimule l’élimination des toxines, empêche l’eau de stagner dans des tissus en favorisant la régulation du sodium.

Le melon

Pour prévenir et limiter les gonflements, rien de tel que le melon. L’été, vous pouvez en consommer sans modération. Le potassium, mais aussi le calcium que ce fruit contient aident à réduire les symptômes.

Le persil

Pensez aussi au persil. Source de vitamines, de minéraux comme le fer et d’antioxydants, cette plante potagère aromatique est un allié. Vous pouvez en mixer dans du jus de tomate, ou bien préparer des infusions à base de persil.

les asperges

Autre aliment diurétique : les asperges. Blanches, vertes ou violettes, elles contiennent notamment de l'asparigine, une substance qui favorise l'élimination, et permet d’éliminer les toxines et le surplus de sel présent dans l’organisme.

Le céleri

Au rayon légumes, il y a également le céleri. Très peu calorique, il favorise le drainage, améliorant ainsi les problèmes de rétention d'eau. Vous pouvez en manger en salade, ou le consommer sous forme de jus.