Nicki Minaj : la rappeuse arrêtée pour possession de drogue à l'aéroport d'Amsterdam

D'après deux vidéos partagées par la rappeuse sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj aurait été appréhendée pour détention de stupéfiants à l'aéroport d'Amsterdam (Pays-Bas).

Véritable arrestation ou buzz orchestré ? En pleine tournée mondiale «Pink Friday 2», Nicki Minaj a été arrêtée à l'aéroport d'Amsterdam (Pays-Bas), ce samedi 25 mai, soupçonnée de transporter de la marijuana dans ses bagages, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le pays pour se rendre à Manchester, où elle devait se produire ce soir.

La première vidéo postée sur Instagram par la lauréate de 12 Grammy Awards, depuis l'intérieur d'une camionnette, a démarré au milieu d'une conversation, où on peut entendre Nicki Minaj demander «Pouvez-vous répéter ?» à ce qui semble être un membre du personnel de l'aéroport. Le responsable a alors répondu : «Le policier m'a dit que nous devions décharger tous les bagages et tout fouiller».

L'homme a ensuite présenté ses excuses pour le dérangement, ce qui a incité l'artiste à demander pourquoi la police n'avait pas fouillé ses bagages avant d'être chargés dans l'avion. Le responsable a déclaré que c'était un contrôle «aléatoire», tout en affirmant que cela avait été déclenché suite à la déclaration du policier selon laquelle Nicki Minaj l'avait filmé.

«Il m'a demandé si j'en avais d'autres dans ces sacs à main et j'ai dit non», a répondu la musicienne, sans que l'on sache exactement ce qu'elle entend par «d'autres», ajoutant : «Ils ont pris mes sacs et les ont emmenés dans l'avion». Le fonctionnaire s'est à nouveau excusé, devant une rappeuse conciliante.

Toutefois, dans une autre vidéo, capturée lors de la session Instagram Live de Nicki Minaj et partagée sur X (anciennement Twitter), la rappeuse est entourée de policiers, alors qu'on lui annonce qu'elle est en état d'arrestation. «Nous devons aller au poste de police», a répondu un agent de police à la rappeuse, qui a demandé sa destination dans le clip.

Nicki Minaj a demandé les raisons de son arrestation, mais l'officier de police n'a pas fourni d'explication. Deux policiers lui ont ordonné d'arrêter de filmer et de monter dans le fourgon de police qui l'attendait. Elle a répondu qu'elle attendait son avocat, à ce moment-là l'agent, tenant ce qui semblait être le passeport de Minaj, lui a dit qu'elle pouvait le contacter au commissariat. La star, en plein tournage, a ensuite pris place dans le fourgon de police, avant que la vidéo se coupe une fois les portes fermées.

Now they said I have to go 5 mins away to make a statement about my security to the police precinct

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024