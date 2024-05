Nicki Minaj : la rappeuse s’exprime après son arrestation à Amsterdam pour possession de drogues

Sur scène à Birmingham dimanche, Nicki Minaj a évoqué l'annulation de son concert à Manchester ce samedi après son arrestation aux Pays-Bas pour détention de stupéfiants à l'aéroport d'Amsterdam.

En concert à la Resorts World Arena de Birmingham (Royaume-Uni) ce dimanche 26 mai, Nicki Minaj est revenue sur son arrestation aux Pays-Bas pour possession de marijuana dans ses bagages, qui a causé la veille l'annulation de son concert à Manchester.

“So when you joking on the internet for 5-6 hours guess who’s still winning b*tch” Nicki Minaj at her sold out show in #gagcitybirmingham pic.twitter.com/244nuYDf6Y

Sur scène, l’artiste a critiqué les trolls qui se sont moqués d'elle après son arrestation, en criant à ses fans : «Alors, quand vous plaisantez sur Internet pendant 5 à 6 heures, devinez qui gagne encore, sal**** ?».

Nicki Minaj a été placée en garde à vue à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol samedi matin, soupçonnée d'«exportation de drogues douces». Dans la soirée, la chanteuse, qui a filmé son arrestation et l'a publiée sur Instagram Live, a été libérée après avoir payé une amende.

L'interprète, connue pour les chansons «Starships», «Super Bass» ou encore «Anaconda», devait monter sur scène à 18h30, mais le concert a été reporté à 19 heures, avant d'être finalement définitivement annulé.

Sur X (anciennement Twitter), la star a présenté ses excuses à ses fans, déclarant : «Je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères et les plus profondes».

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.





Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.



After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 26, 2024