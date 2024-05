Arthrose : voici les 6 aliments à éviter si vous en souffrez

Maladie dégénérative du cartilage, l'arthrose se manifeste par des douleurs souvent intenses au niveau des articulations (mains, poignet, genoux, hanches…), rendant difficile certains mouvements.

Pour soulager les symptômes liés à l'arthrose, plusieurs traitements médicamenteux existent. Toutefois, pour limiter la progression de cette pathologie, il est aussi conseillé de surveiller son alimentation. Voici les aliments à éviter.

La charcuterie et la viande rouge

Première cause d’incapacité fonctionnelle pour les personnes de plus de 40 ans, l’arthrose, ou arthropathie chronique dégénérative, est une réaction inflammatoire de l'articulation due à l'usure du cartilage. Il convient ainsi de limiter les aliments qui causent de l'inflammation, comme la charcuterie et la viande rouge. Ces denrées sont très acidifiantes, riches en sel et en acides gras saturés, qui affaiblissent le cartilage des articulations. Elles contiennent aussi un oméga 6 impliqué dans le déclenchement des inflammations articulaires : l’acide arachidonique.

Les huiles végétales

Parce qu’elles sont source d’oméga 6, des acides gras polyinsaturés pro-inflammatoires, les huiles végétales (tournesol, soja, maïs, colza…), ainsi que la margarine, sont aussi à bannir des assiettes si on souffre d’arthrose. A noter que l’on retrouve aussi des acides gras oméga 6 dans la plupart des fruits à coque. Pour réduire la douleur, il est conseillé d’opter pour des aliments contenant des oméga 3, des acides gras reconnus pour leur action anti-inflammatoire, comme les poissons gras (saumon, maquereau, thon…).

Les frites et les chips

Sur la liste des produits déconseillés figurent également les chips et les frites. Et pour cause, ces aliments transformés contiennent beaucoup de sodium et des glucides raffinés. Sans compter qu’ils sont cuits dans des huiles riches en oméga 6. Or, elles favorisent les inflammations.

Les biscuits et autres sucreries

Les biscuits, les viennoiseries, les pâtisseries, ou encore les bonbons font aussi partie des aliments à ne pas inclure trop régulièrement dans le menu. Comme les graisses saturées, le sucre est un agent inflammatoire majeur qui augmente les douleurs arthritiques. Dans le cadre d’une alimentation anti-arthrose, il faut miser sur les fruits, et plus particulièrement sur les fruits rouges, connus pour leurs propriétés antioxydantes.

Le pain blanc

Le pain blanc, mais aussi le riz blanc, le pain de mie, les biscottes, et autres céréales raffinées ne sont pas de bons alliés pour réduire les symptômes car ils stimulent la réponse inflammatoire. On recommande ainsi les produits à base de céréales complètes, comme le pain aux céréales et les pâtes complètes. De plus, ces produits à indice glycémique élevé peuvent favoriser la prise de poids. Or la surcharge pondérale est l’un des principaux facteurs de risque de l’arthrose et augmente le niveau de douleur ressentie.

La peau de poulet

Quand on fait du poulet rôti, la peau bien craquante fait partie intégrante du plaisir de la dégustation. Néanmoins, il est recommandé d'éviter d'en consommer quand on souffre d'arthrose, pathologie qui pour rappel affecte près de 10 millions de personnes en France. En effet, les acides gras saturés présents dans la peau de poulet risquent de favoriser l'inflammation.