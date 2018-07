Pour les 5 ans du prince George, le Palais de Kensington dévoile un nouveau cliché

Et c'est tout sourire que le petit prince apparaît sur cette nouvelle photo officielle. Sur le cliché, le prince George est devant un mur en briques, les mains derrière le dos et il porte une petite chemise courte boutonnée jusqu'au cou.

La publication est accompagnée d'un commentaire : «Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager une nouvelle photo du prince George afin de marquer son cinquième anniversaire - merci à tous pour vos tendres messages»

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages



