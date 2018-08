Jim Carrey critiqué après un dessin-hommage à Aretha Franklin

Le premier rôle de The Mask pensait sans doute bien faire en postant son œuvre. «Regardez comment la vie peut être belle», a légendé Jim Carrey avant de remercier la chanteuse disparue.

A la place de compliments, Jim Carrey a reçu une pluie de critiques sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les internautes ont souvent interpelé le producteur en lui demandant : «pourquoi est-elle blanche ?», ou lui faisant remarquer qu’Aretha Franklin était noire.

Si l’acteur n’a pas répondu, certains de ses fans ont pris sa défense. Pour eux, si l’artiste apparaît si claire, c’est parce que le dessin la représente en mouvement vers la lumière.

Look how beautiful a life can be. Thank you, Aretha! pic.twitter.com/GpYGrq75mh

— Jim Carrey (@JimCarrey) 16 août 2018