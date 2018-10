Justin Bieber et Hailey Baldwin se seraient mariés en secret

Ils ont pris tout le monde de court. Justin Bieber et Hailey Baldwin se seraietn bien mariés le mois dernier, dans le plus grand des secrets, selon le média people américain de référence, TMZ.

Le chanteur et le mannequin auraient uni leurs destins à New York lors d'une cérémonie privée, sous les yeux d'un seul témoin, Josh Mehl, ami de longue date de Justin Bieber. TMZ a même révélé le nom du prêter qui aurait été chargé de procéder à l'union, Jeffrey Quinn.

Les deux amoureux se seraient mariés sans contrat de mariage. Ils auraient en effet contacté plusieurs avocats à ce sujet, mais aucun n'aurait été en mesure de mettre au point le document si rapidement.

Justin Bieber, dont la fortune est estimée à 250 millions de dollars, et Hailey Baldwin, qui de son côté a environ deux millions de dollars sur son compte en banque, pourraient ainsi partager leurs fortunes respectives en deux s'ils venaient à divorcer.

Toujours selon TMZ, Justin et Hailey auraient aussi prévu d'organiser uen cérémonie plus formelle, lors de laquelle ils invteraient leurs familles et amis.