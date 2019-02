Jennifer Lawrence est officiellement fiancée

Jennifer Lawrence n'est plus un coeur à prendre. L'actrice américaine est officiellement fiancée à Cooke Maroney, un marchand d'art de 33 ans.

Les représentants de Jennifer Lawrence ont confirmé l'heureuse nouvelle à plusieurs titres de presse américains, notamment le Los Angeles Times ou encore CNN.

Des photos publiées par le site people TMZ montrent par ailleurs la jeune femme arborant une nouvelle bague à l'annulaire de la main gauche.

Jennifer Lawrence Shows Off Engagement Ring on Date Night with Fiance https://t.co/slTy92OaxQ

— TMZ (@TMZ) 6 février 2019