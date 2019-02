Le « sosie » de David Beckham veut désormais ressembler à Victoria

Après le mari, la femme. Jack Johnson, qui avait dépensé énormément d'argent pour ressembler à David Beckham, a annoncé son intention de vouloir être le sosie de... son épouse Victoria.

A 22 ans, ce Britannique est sûrement le plus grand fan de la famille Beckham. Alors qu’il a déjà dépensé 23 000 euros, il y a quelques années, pour ressembler à l’ancien football passé par Manchester United, le Real Madrid, Milan, Los Angeles et le PSG, Jack Johnson est désormais prêt à tout pour devenir le « jumeau » de l’ancienne Spice Girl.

20 000 euros pour changer

D’après The Mirror, le jeune homme s’est rendu compte qu’il se sentait transgenre après en avoir vu une dans l’émission « The Jerry Springer Show » dans sa jeunesse. Sa transition devrait lui coûtait environ 20 000 euros. Un budget qui comprend une opération du visage et une opération des seins.

Tout cela, dans le but de ressembler comme deux gouttes d’eau à Victoria Beckham. « J'aime son visage et son corps tout ce qui la concerne et je vais ressembler à sa jumelle quand j'aurai terminé », a expliqué Jack Johnson.