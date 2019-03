Britney Spears aura sa comédie musicale à Broadway

Les chansons de Britney Spears vont résonner à Broadway dans une comédie musicale aux empreintes très féministes, a annoncé mardi la popstar américaine.

«Il était une fois, Cendrillon, Blanche Neige et les autres princesses des contes de fées se retrouvaient pour leur club de lecture quand - oh, baby baby! - une marraine fripouille féérique lâche 'La Femme mystifiée' sur leurs genoux corsetés, provoquant une révélation royale», indique le texte publié sur le site web de Britney Spears.

Ce court texte de présentation fait référence à un essai de la militante féministe américaine Betty Friedan. «Je suis très heureuse d'avoir une comédie musicale avec mes chansons (...) qui se passe dans un monde si magique plein de personnages avec qui j'ai grandi, que j'adore et que je chéris, a réagi la chanteuse âgée de 37 ans. C'est un rêve qui devient réalité pour moi!»

L'avant-première du spectacle «Once Upon a One More Time», est programmée le 29 octobre à Chicago. Les tubes de l'interprète du hit «Baby One More Time» sorti en 1998, y retentiront ensuite du 13 novembre au 1er décembre avant de faire vibrer le public de Broadway à New York.