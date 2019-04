Le Youtubeur Norman Thavaud est papa pour la première fois

Dans une vidéo publiée vendredi sur sa chaîne Youtube, Norman Thavaud a annoncé sa toute nouvelle paternité à ses abonnés.

«On en vient à la grande nouvelle, la plus grande nouvelle de toute ma vie, bien plus important que Youtube, bien plus important que tout l'univers en tout cas pour moi», a lancé le Youtubeur de 31 ans. Puis de confier : «Je suis papa, c'est la plus belle chose au monde [...]».

Très discret sur sa vie privée, Norman Thavaud a précisé qu'il ne souhaitait pas révéler plus de détails sur sa paternité. «J'en parlerai pas tous les quatre matins parce que c'est ma vie privée qui n'appartient qu'à moi et à ma famille [...] Quoiqu'il en soit mon rôle de père ce sera évidemment ma priorité», a-t-il ajouté.

En couple depuis plus d'un an avec Martha Gambet, le futur papa a néanmoins annoncé qu'il préparait actuellement son deuxième spectacle.