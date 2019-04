La rumeur, qui courait depuis quelques semaines, vient d’être confirmée : Nabilla est enceinte de son premier enfant.

La jeune femme, devenue célèbre grâce à la télé réalité, a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram et dans les colonnes de Paris Match.

«Après trois mois de silence et sept années de relation, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons être parents», écrit Nabilla sur le réseau social. Sur le cliché, qui accompagne ces quelques mots, elle apparait avec le futur papa, Thomas Vergara, et laisse apercevoir les prémices de son «baby bump».

Interrogée par Paris Match, la jeune femme confie son bonheur et revient sur son parcours, parfois chaotique. «Nous avons grandi ensemble ! Ce fut un long chemin. Aujourd’hui, nous essayons d’être des personnes meilleures, pour notre enfant», explique-t-elle.

Nabilla et Thomas reviennent également sur l’épisode du coup de couteau. En novembre 2014, au cours d’une violente dispute, la jeune femme avait poignardé son compagnon. La justice l’avait condamnée à deux ans de prison, dont six mois ferme. Un drame qui n’avait pas mis un terme à leur relation, entamée en 2013 lors du tournage de l’émission «Les Anges de la télé réalité».

«C'est un enfant de l'amour»

«Nous utiliserons ce drame pour lui (l’enfant) prouver qu’il a des parents forts, qui ont fait face à toutes les épreuves», souligne la jeune femme. «Notre enfant verra que nous sommes à part. C’est un enfant de l’amour, c’est indéniable», assure de son côté Thomas.

Révélée grâce à la télé réalité, Nabilla a désormais tourné le dos à ce monde. Après un passage comme chroniqueuse dans l’émission de C8 «Touche Pas à Mon Poste», Nabilla a publié deux livres («Trop vite» et «Nabilla Benattia est inclassable»), et est à la fois mannequin, influenceuse et actrice. Plus récemment, elle a fondé sa propre marque de cosmétiques, qui rencontre un vif succès.