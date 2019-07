Kylie Jenner pose totalement nue lors d'une escapade entres copines

Actuellement en vacances entre filles, Kylie Jenner a dévoilé un cliché d’elle, totalement nue, sur Instagram. De quoi susciter les réactions des fans.

Bien arrivée sur les Îles Turques-et-Caïques, la jeune femme d’affaires n’a pas perdu de temps pour poser nue sur le rebord d’une fontaine, tête cachée par une chapeau over size.

Son post Instagram a fait réagir la toile et la starlette a obtenu plus de 9 millions de likes en quelques heures seulement. Elle peut compter sur une grande communauté qui n’hésite pas à la couvrir d’éloges.

«Les personnes qui t'aiment vraiment comme une soeur te supporteront et ne te jugeront jamais car elles veulent seulement ton bonheur, je t'aime pour la vie», «Tu es magnifique avec un corps magnifique et on s'en fout si c'est vrai ou faux car l'essentiel c'est que tu te sentes bien dans ta peau», a commenté un fan.

Cependant, il reste certains haters, qui se sont empressés d'accuser Kylie Jenner d'avoir eu recours à la chirurgie une fois de plus et d'être en vacances une fois de trop.

À 21 ans, Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire au monde. Elle compte 140 millions d’abonnés sur Instagram. C’est la célébrité la plus influente de l’industrie de la mode. Elle possède une marque nommée «Kylie Cosmetics by Kylie Jenner» et vient de sortir une une gamme de soins pour la peau «Kylie Skin by Kylie Jenner».