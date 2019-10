Accusée d'être trop volage, Miley Cyrus pousse un coup de gueule

Les critiques sur sa vie personnelle, Miley Cyrus n'en peut plus. Lassée par les commentaires de certains fans qui la disent trop volage, la chanteuse a récemment poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux et à tenu à se justifier sur sa vie amoureuse.

En août dernier, Miley Cyrus et l'acteur australien Liam Hemsworth annonçaient leur divorce, après seulement huit mois de mariage. Dans la foulée, la chanteuse américaine était photographiée dans les bras de la star de télé-réalité Kaitlynn Carter, lors d'une escapade romantique au Lac de Côme, en Italie.

Un coup de foudre de très courte durée, puisque les deux jeunes femmes décidaient à peine quelques semaines plus tard de mettre un terme à leur romance. Le 3 octobre dernier, Miley Cyrus est à nouveau repérée dans les rues de Los Angeles, au bras cette fois du chanteur australien Cody Simpson. L'amourette de trop pour certains de ses fans, qui s'en sont violemment pris à la chanteuse sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être trop volage.

«Les hommes qui multiplient les relations sont rarement insultés»

Dans un long texte publié sur Instagram et Twitter, la star américaine a tenu à mettre les choses au clair, en déplorant notamment que «les hommes (en particulier ceux qui ont réussi) sont rarement insultés parce qu'ils passent d'une relation à une autre». Puis d'ajouter : «On les qualifie de 'légendes', de 'tombeurs', 'd'hommes à femmes' etc. alors que les femmes sont traitées de salo*** ou de pu*** [...] Si notre Président a le droit de 'les attraper par la chatte', pourquoi je n'aurais pas le droit à un baiser et un acaï bowl ?».

Réputée pour son franc-parler, Miley Cyrus a conclu sa longue tirade d'un bien senti : «Habituez-vous à me voir sortir avec des gens car j'en suis là dans ma vie en ce moment».

Le soutien des stars

La chanteuse américaine a reçu le soutien de nombreuses stars, notamment Kendall Jenner, qui a réagi sur Twitter en affirmant : «Totalement d'accord ! Vis ta vie, ma belle».

i feel this! live your life girl https://t.co/adDUtvNpfT — Kendall (@KendallJenner) 5 octobre 2019

Il y a quelques semaines déjà, Madonna avait volé à son secours en déclarant : «Tu es humaine! Une femme qui a vécu. Tu n'as pas besoin de t'excuser».