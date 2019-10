Blake Lively a accouché de son troisième enfant

Blake Lively, Alias Serena Van der Woodsen dans la série «Gossip Girl», a accouché de son troisième enfant.

Le nourrisson, dont on ignore encore le sexe et le prénom, rejoint la fratie déjà composée de deux petites filles, James, 4 ans, et Inez, 2 ans, révèle le magazine américain People.

Mariée depuis sept ans à l’acteur canadien Ryan Reynolds, Blake Lively avait révélé sa grossesse début mai lors de l’avant-première du film «Pokémon Détective Pikachu», dans lequel son époux prête sa voix à Pikachu.

Très discret quant à leur vie privée - le couple est apparu une seule fois aux côtés de leurs deux petites filles en 2016 - il faudra donc très certainement faire preuve de patience avant de découvrir le visage de leur progéniture. Le couple n’a pas encore confirmé l'heureuse nouvelle publiquement.