Le rappeur 6ix9ine condamné à deux ans de prison

La sentence est tombée pour 6ix9ine dans le procès des Gangsta Bloods, l’un des gangs les plus dangereux de New York. Le rappeur américain a été condamné à deux ans de prison.

Le juge Paul Engelmayer a également prononcé une peine de cinq ans de liberté surveillée, 300 heures de travail d'intérêt général et une amende de 35.000 dollars, rapporte TMZ.

Libéré en 2020

Alors que des rumeurs faisaient état de sa possible libération, 6ix9ine doit finalement rester derrière les barreaux. Il ne lui reste toutefois plus que onze mois de prison, le rappeur ayant déjà purgé treize mois en détention préventive.

Quelques jours avant le verdict, le jeune homme de 23 ans, ancien membre des Nine Trey, la branche la plus violente des Gangsta Bloods, avait écrit une longue lettre au juge en charge de son procès, le suppliant de lui donner «une seconde chance», évoquant ses remords et présentant de longues excuses.

«Alors que la date de ma sentence approche, je suis de plus en plus dépassé par mes émotions», écrivait Daniel Hernandez, son vrai nom. Et de poursuivre : «je n’ai pas les bons mots pour exprimer ce que ma vie est devenue cette dernière année. J’ai vraiment l’impression que mon monde s’écroule. Aucune excuse, aucune justification ne peuvent expliquer mes crimes».

«Soulagé» par son arrestation

Prenant de nouveau ses distances avec son gang, dont il a dénoncé plusieurs membres, 6ix9ine disait avoir été «soulagé» lorsqu’il a été arrêté par les autorités, y voyant une manière d’échapper à l’emprise de l’organisation criminelle.

Le rappeur présentait également ses excuses, «envers les victimes qui ont été affectées par mes actions», ses fans, sa famille et les autorités. «Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai fait. Si on me donne une deuxième chance, je ne laisserai pas tomber cette Cour et je consacrerai une partie de ma vie à aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi», concluait-il.

6ix9ine était visé par 17 chefs d’accusation, qui aurait pu lui valoir une peine beaucoup plus lourde. Le rappeur avait largement coopéré avec les autorités en dénonçant plusieurs membres de son ancien gang. Un témoignage qui met en danger la vie du rappeur, désormais menacé par les Gangsta Bloods.