A l'approche de Noël, une photo de Céline Dion fait réagir les internautes

Quel équilibre. Céline Dion a posté sur son compte Instagram une nouvelle photo d'elle, près d'un sapin de Noël. Rien d'anormal jusque-là, sauf peut-être sa position et ses escarpins tout feu tout flamme.

Une paire de chaussures signée Caitlin Doherty qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Sous la photo, ses fans n'ont pas hésité à lui dire ce qu'ils en pensaient. Il y a ceux qui lui demande «une paire sous le sapin» le 25 décembre, ou qui sont subjugués par ce modèle «extravagant». Pour d'autres, l'engouement autour de ces chaussures les laisse perplexe.

«C'est quoi ces chaussure poulet Céline», «Tu as osé ces escarpins?» ou encore «Oh mon dieu ! Le phoenix d'Harry Potter a été tué et mis dans dans tes escarpins!».

«Courage»

Il faut savoir que ces escarpins sont le symbole de la renaissance de Céline Dion depuis la mort de son époux, Réné Angelil. Tel un phénix qui renaît de ses cendres.

Créées sur mesure pour Céline Dion, ces chaussures sont un hommage au dernier album de la chanteuse. Mais pas uniquement, comme l'explique sa créatrice : «en hommage à Céline Dion et sa passion pour la mode, comme une métaphore qui représenterait son évolution. Les symboles... thème récurent chez Célin Dion et le Phoenix, qui ont connu la transformation et la renaissance.»