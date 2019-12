Liam Hemsworth tourne la page Miley Cyrus avec une jeune mannequin

Liam Hemsworth s’est visiblement remis de sa rupture houleuse avec Miley Cyrus. Il aurait même présenté sa nouvelle compagne à ses proches.

Après un flirt avec l’actrice Maddison Brown, l’Australien de 29 ans aurait entamé une relation avec Gabriella Brooks, une jeune mannequin de 21 ans.

De passage à Byron Bay, en Australie, le couple a été aperçu déjeunant avec la mère de Liam Hemsworth dans un restaurant. Selon le Daily Mail, la mère et la compagne de l’acteur auraient beaucoup ri ensemble. A l’issue du repas, les deux femmes se sont prises dans les bras pour se saluer.

Is that your new girlfriend, Liam? https://t.co/bK6dHuoRh2 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 16, 2019

De son côté, Miley Cyrus a également retrouvé l’amour et s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux avec le chanteur Cody Simpson. Une histoire qui semble également sérieuse, puisque le couple vient de créer sa propre marque «Bandit and Bardot».

En août dernier, quelques mois après leur mariage, Liam Hemsworth et Miley Cyrus s’étaient séparés. Une rupture annoncée après que la chanteuse a été photographiée dans les bras d’une jeune femme. Pendant quelques semaines, les deux ex s’étaient livrés à une guerre médiatique. Les proches de Miley Cyrus avaient pointé les abus – supposés – de l’acteur pour la drogue et l’alcool tandis que le clan de Liam Hemsworth évoquait l’infidélité de la jeune femme.

Fort heureusement, Liam Hemsworth et Miley Cyrus semblent avoir tourné la page.