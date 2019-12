Diam's publie une nouvelle vidéo de son mystérieux projet sur Instagram

Depuis le mois d'avril, Diam's a créé un nouveau compte Instagram sur lequel elle «partage son amour du design et de l'architecture, ainsi que ses propres projets dans ce domaine», comme elle le précise dans sa présentation.

Sur son nouveau compte, l'ex-rappeuse a mis une story à la Une, il y a trois jours, dans laquelle elle partage des images inédites de son «projet en cours».

Cette activité a lieu actuellement au Maroc et plus précisément à Marrakech. On peut notamment voir, sur ces images, deux ouvriers à l'œuvre pour donner forme à une plaque en inox. Ces annonces mystérieuses entretiennent le mystère autour de la vie de l'ex star du rap, qui a quitté la scène et s'est convertie à l'Islam.

Une nouvelle vie de décoratrice d'intérieur ?

Mélanie Georgiades (de son vrai nom) semble plus épanouie que jamais dans sa nouvelle vie et sa passion pour l'architecture et la décoration d'intérieur.

Sur son nouveau compte, elle dévoile de nombreuses photos de maisons originales et spacieuses ou encore de décorations minimalistes et très modernes. Pour les fans, cela ne fait aucun doute, Diam's serait devenue «décoratrice d'intérieur».

Celle qui a troqué ses casquettes et ses rimes de rappeuse pour le hijab semblerait vivre en Arabie Saoudite avec son mari Faouzi Tarkhani, ancien rappeur franco-tunisien, ainsi que leurs deux enfants, Maryam et Abraham. En 2012, elle avait accepté une interview pour l'émission «Sept à Huit» dans laquelle elle évoquait sa vie loin des feux des projecteurs.