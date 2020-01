Victime d'un piratage sur Twitter, Mariah Carey insulte Eminem

Lors de la soirée du 31 décembre, des pirates informatiques ont pris le contrôle du compte de Mariah Carey pour diffuser des messages à caractère sexuel ou raciste.

«Eminem a un petit p****», pouvait-on notamment lire sur le compte officiel de la diva, suivi par plus de 21 millions abonnés. Des centaines de publications insultantes ont été mises en ligne sur son réseau social.

«Je fais une sieste et voilà ce qui arrive ?», a réagi, non sans humour, Mariah Carey, en découvrant le piratage.

I take a freaking nap and this happens?

De son côté, un porte-parole du réseau social, a confirmé que «le compte a été piraté (...) Dès que nous avons eu conscience du problème, nous avons fermé le compte infecté et nous sommes actuellement en train d'enquêter sur la situation».

Si tous les messages ont été effacés, des internautes ont tout de même fait des captures d'écrans de ces tweets qui ont créé le buzz le soir du Nouvel An.

LMAOOOOO the tweets are being deleted now but December 31st 2019 will go down as the day Mariah Carey's Twitter got hacked pic.twitter.com/dvHu7jfj3q

— yung alfredo (@_dimensionless) 31 décembre 2019