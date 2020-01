La chanteuse Adele laisse un généreux pourboire de 1.800 euros à un serveur

Adele a placé cette nouvelle année sous le signe de la générosité. Alors qu’elle était en vacances aux Caraïbes, la chanteuse a laissé ce samedi 4 janvier un pourboire mémorable au personnel d’un restaurant.

Accompagnée de ses deux amis britanniques, Harry Styles, membre du groupe One Direction, et de l’animateur James Corden, l’interprète de «Hello» a décidé de dîner au Caribbean Fish Market, un restaurant de fruits de mer, où elle s'est visiblement régalée puisqu'elle a laissé pas moins de… 2020 dollars sur la table, soit environ 1.810 euros.

En plus de l’addition, dont le montant s’élevait à 423 euros, l'établissement a donc encaissé la somme totale de 2.233 euros en un seul repas, précise le Mirror. Un geste que le serveur, prénommé Buck, n’est pas près d’oublier.

En novembre dernier, la chanteuse britannique avait également fait parler d'elle après son apparition à Los Angeles à l'occasion de l'anniversaire de Drake. Amincie de plusieurs dizaines de kilos, la jeune maman de 31 ans avait suscité de nombreuses réactions sur Twitter.

At this point I just want to be rich so I can lose weight easier....have yall seen adele! #Adele #weightloss pic.twitter.com/iAz2WX5rEB

— notawhitewoman (@notawhitewoman1) October 25, 2019