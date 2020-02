La bonne blague de Brad Pitt sur le Megxit et le Brexit lors des Bafta

Une blague plutôt osée. Sacré meilleur second rôle dans «Once Upon a Time… in Hollywood» ce dimanche 2 février, lors de la prestigieuse cérémonie britannique des Bafta, Brad Pitt n’a pas pu faire le déplacement jusqu’à Londres pour récupérer son prix. Mais l’acteur avait tout prévu.

Il avait en effet préparé quelques lignes de remerciement, que l’actrice de 29 ans Margot Robbie, a lu à sa place. Et le moins que l’on puisse, c’est que son discours, doté d’une bonne dose d’humour, n’est pas passé inaperçu.

«Brad ne pouvait pas être ici ce soir en raison d'obligations familiales, alors il m'a demandé de lire sa réponse pour lui», a déclaré Margot Robbie qui joue dans le long-métrage de Quentin Tarantino au côté de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

«Hey la Grande-Bretagne. J'ai entendu dire que tu venais de devenir célibataire. Bienvenue au club», a commencé par écrire la star de 56 ans alors que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier.

«Ce sont ses mots, pas les miens !»

«Je suis toujours un peu intimidé ici étant donné le prestige de la Royal Academy of Dramatic Arts et des titans qui m'ont précédé», a-t-il poursuivi, avant de faire référence à Meghan et Harry, qui ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale et d'aller vivre au Canada.

Il a déclaré en plaisantant qu'il surnommerait son prix Harry car il a envie «de le ramener en Amérique». «Ce sont ses mots, pas les miens !», a alors insisté Margot Robbie, sous les yeux de Kate Middleton et du prince William, présents dans la salle, comme tous les ans.