Vidéo : Britney Spears danse pour la première fois depuis 6 mois et se casse le pied

La chanteuse Britney Spears a publié sur Instagram une vidéo où on la voit danser un long moment... avant de se casser le pied.

Particulièrement ravie de présenter sa chorégraphie à sa communauté de fans, l'interprète de «Baby One More Time» enchaînait les pas de danse avec un plaisir non dissimulé. Puis, la catastrophe est survenue. A la toute fin de la vidéo, on entend d'abord un «crac». Dans la foulée, la star chute lourdement. Fin de la séquence.

«Je n’avais plus dansé depuis six mois donc là j’étais à plein régime. Et oui… je sais que je danse pieds nus… ne rigolez pas, j’accroche mieux le sol de cette façon !!!! PS, vous pouvez entendre le bruit du moment où je me casse le pied… désolée, c’est assez fort !!! », écrit-elle en commentaire.