Vidéo : la performance insolite de North, la fille de Kim Kardashian, au défilé de Kanye West

Kanye West présentait lundi 2 mars au soir à Paris son défilé dans le cadre de la Fashion Week. Un show marqué par la prestation surprise de sa petite fille North.

En plein milieu du défilé au siège du Parti communiste français, North West, 6 ans, a fait irruption sur la scène pour livrer une performance mêlant rap et cris surpuissants tandis que les mannequins continuaient à défiler. Kanye West, qui l’a rejoint en fin de performance, ne cachait pas sa joie et sa fierté.

Kim Kardashian, de son côté, n’a pas manqué de partager l’événement sur les réseaux sociaux, notamment à travers ses stories Instagram.

«Je suis si fière de ma Northie !!!!! Sa toute première performance m’a fait pleurer», a également confessé la star.

I’m so proud of my Northie!!!!!! Her 1st performance had me in tears! She had an impromptu performance on stage at her dads Yeezy Season 8 fashion show! Shout out to Zaza!!! @redcarpetZaZa North hopes you like the remix!!! pic.twitter.com/f9Zas0OLlz

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 3, 2020