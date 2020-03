Faute de spectateurs et à cause du coronavirus, Justin Bieber prend une décision importante pour sa tournée

Justin Bieber a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre ? A l'approche de sa future tournée mondiale de 45 stades, la superstar a décidé de revoir ses ambitions à la baisse en modifiant dix dates, qui se dérouleront finalement dans des arènes plus petites.

Si l'entourage de Justin Bieber n'a pas souhaité communiquer sur cette décision, il a simplement été notifié aux fans que des «évènements imprévus» les ont forcés à relocaliser certaines dates programmées dans des stades prestigieux.

A titre d'exemple, le concert prévu au Nissam Stadium de Nashville (70.000 places) se déroulera finalement au Bridgestone Arena, qui comprend «seulement» 20.000 places.

Due to unforeseen circumstances, the Justin Bieber concert at Nissan Stadium is being relocated to Bridgestone Arena.





If you have purchased tickets already, you will receive an email from Ticketmaster with your new tickets.

