Le prince Harry, son épouse Meghan et leurs enfants vont prochainement se rendre au Royaume-Uni

Le prince Harry, son épouse Meghan et leurs enfants vont se rendre au Royaume-Uni en juillet, annoncent les médias britanniques.

Ce sera leur première visite familiale en quatre ans. Le prince Harry, 41 ans, son épouse Meghan, 44 ans et leurs deux enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, se rendront en juillet prochain au Royaume-Uni, ont annoncé ce mercredi 17 juin plusieurs médias britanniques, dont la BBC.

Installé en Californie depuis qu’il s’est affranchi avec fracas de ses fonctions royales en 2020, le couple prévoit ce déplacement dans le cadre de l’organisation des Jeux Invictus, compétition multi-sports pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap, soutenue de longue date par Harry et qui se tiendra à Birmingham en 2027.

Pour l’heure, il n’est pas précisé si le fils cadet du roi, qui est venu plusieurs fois à Londres ces dernières années - notamment en janvier dernier pour témoigner au procès qu'il a intenté à des tabloïds - et sa famille rencontreront le prince William ou Charles III.

Le monarque n'a pas vu ses petits-enfants Archie et Lilibet depuis les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, en 2022. Mais le prince Harry a manifesté l’envie d’une réconciliation avec sa famille.

Dans une interview à la BBC en mai 2025, il se disait aussi «vraiment triste de ne pas pouvoir montrer (sa) patrie à (ses) enfants».