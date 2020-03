L’influenceuse Kenza Sadoun el Glaoui part à la campagne pour le confinement… mais revient car elle n’a pas de wifi

Face au confinement imposé par l'Etat à tous les Français pour combattre le coronavirus, nombreux sont les Parisiens qui ont eu l'idée de partir à la campagne pour avoir plus d'espace. C'est le cas de l'influenceuse Kenza Sadoun el Glaoui.

Particulièrement célèbre sur Instagram, où elle possède plus de 175.000 abonnés, la jeune blogueuse a expliqué sur son réseau social préféré être partie en voiture direction sa maison de campagne. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

«Arrivés sur place, le wifi qui ne fonctionne plus, et absolument aucun réseau téléphonique», a-t-elle expliqué. Une situation délicate pour l'influenceuse, qui espérait rester en contact avec ses proches et «profiter de ce temps "off" pour développer [ses] projets».

Résultat, Kenza a préféré rebrousser chemin et se passer de jardin, afin d'être certaine d'avoir une connexion Internet digne de ce nom. Et pour rassurer ses followers, et les assurer qu'elle n'avait pas participé à la propagation du virus, a tenu à préciser qu'elle n'avait croisé personne sur le chemin.

Une mésaventure qui a au moins eu le mérite d'amuser les internautes.

C’est quoi vos plus belles histoires « la France en confinement » ? Pour l’instant, devant Kim des Marseillais qui a peur de rester en dictature Tunisienne, il y a elle sur le trône. Vous avez quoi vous ? pic.twitter.com/uwLjqDCmCw — Romain Canuti (@romcanuti) March 19, 2020