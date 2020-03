David Hallyday dévoile un nouveau titre sur l'après-coronavirus

Cette période de confinement a manifestement inspiré le chanteur David Hallyday qui a dévoilé une nouvelle chanson sur l’après-coronavirus.

Baptisé «Imagine un monde», ce nouveau titre parle «du monde que l'on pourra éventuellement reconstruire sur de nouvelles bases et de nouvelles valeurs», après la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, a expliqué l’artiste de 53 ans dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle chanson a été composée avec le parolier Lionel Florence «avec qui je bosse depuis des années et qui a toujours su trouver les bons mots, les belles sonorités, et les belles émotions sur ma musique», a précisé le fils de Johnny Hallyday.

«C'est un cap super difficile à passer. Notre génération, nous n’avons pas l’habitude de vivre comme ça, en confinement, en isolement. Certains comme moi, je n'ai pas toute ma famille avec moi et ceux qui perdent leurs proches et qui ne peuvent pas les voir, j'ai du mal à trouver quelque chose de plus difficile que ça actuellement», a-t-il poursuivi avant d’interpréter «Imagine un monde».

Dans sa publication, David Hallyday appelle également les internautes à faire un don aux soignants, «à ceux et celles qui prennent des risques à veiller sur nous et notre bien-être».