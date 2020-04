Le rappeur Vegedream accusé de violences conjugales par sa femme

La rappeur Vegedream est accusé de violences conjugales par sa compagne, Shauna, avec qui il est marié depuis trois ans.

«C'est pas du tout dans mes habitudes de passer par les réseaux sociaux, mais là il m'est arrivé quelque chose de très grave que je ne souhaite à aucune femme sur terre !», a-t-elle écrit sur Instagram.

des griffures dans son cou

Photos à l'appui, cette dernière l’accuse de l’avoir trompé et de l’avoir frappé. «J'ai appris que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 3 ans a osé me tromper, inventer des rumeurs sur moi, et s'est permis de lever la main sur moi.», a-t-elle expliqué.

«En le mettant au pied du mur, au lieu d’assumer comme un vrai homme, il n’a pas su répondre autrement que par les coups !!», peut-on également lire dans son message, accompagné de clichés sur lesquels on peut voir des griffures dans son cou.

Vegedream donne une autre version des faits

De son côté, l’interprète du tube «Ramenez la coupe à la maison» a démenti les accusations de sa compagne sur son compte Twitter, précisant que cette affaire se réglera devant la justice.

«Les hommes mentent mais pas les caméras de surveillance ! Donc moi je suis un chat pour te griffer comme ça ? Par pitié, ne croyez pas tout ce que vous voyez. A très vite merci, malgré ça je salirai jamais 3 ans de relation. La justice s’en chargera», a-t-il écrit.

Le rappeur de 27 ans s'est également exprimé dans une story Instagram, où il raconte qu’après plusieurs jours sans se parler, Shauna, est venue en bas de chez lui, le 6 avril au soir, avec sa tante et des amies à elles, pour «crever l’abcès». «Mais elle n'était pas venue pour arranger les choses», selon l'artiste.

«Elle a tout fait pour me pousser à bout, et je voulais vraiment pas réagir à la base.», poursuit-il, avant d'ajouter : «Elle m'a poussé à bout, je voulais pas réagir à la base. (...) Elle m'a mis un coup de poing, j'ai pas bougé, elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussée.» Vegedream conclut la vidéo en expliquant que la seule chose qu'il regrette, «c'est de l'avoir poussée».

Désolé mais moi vegedream me fait de la peine regardez le Zinda ça ce voit il est sincère pic.twitter.com/E8iEsPGcHx — coquette (@LallySow) April 7, 2020

«Il m'a étranglée de ses deux mains»

«Il ne peut même pas dire qu'il a agi sous le coup de la pulsion», a réagi Shauna sur Snapchat après la publication de la story de Vegedream.

«Il a pris le temps d'ouvrir sa veste, de détacher ses boutons, il savait très bien ce qu'il allait faire. Il m'a étranglée de ses deux mains.», a-t-elle affirmé, en larmes.

«De ses deux mains, il m'a traînée (...) il me traînait, me traînait, ma tante s'est pris des coups, il a même étranglé ma tante, il a sauté sur ma meilleure amie. J'était choquée, je me suis dit c'est pas un homme, a-t-elle également déclaré, avant de conclure : «Dieu merci que les vidéos elles existent, je les attends !».