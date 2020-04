George Clooney et sa femme font don de plus d'un million de dollars pour lutter contre le Covid-19

Un nouveau don de la part de célébrités. George Clooney et sa femme Amal offrent plus d'un million de dollars, pour soutenir la lutte contre le Covid-19.

Le don des Clooney, dévoilé par le site Deadline, a été partagé et reversé à des organisations, régions ou autre, qui offrent une aide à la lutte contre le Covid-19. Ils ont ainsi donné 250 000 dollars à The Motion Picture and Television Fund, au fonds mis en place par le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA et à celui de la mairie de Los Angeles.

Le couple a par ailleurs reversé un montant de 300 000 dollars à trois associations internationales : la banque alimentaire libanaise, la région de la Lombardie en Italie et le service national de santé britannique (NHS). Des choix probablement liés à leurs origines et attaches puisque l'avocate Amal est libano-britannique et George, qui est américain, possède une villa en Lombardie.

Un don qui ne surprend pas de la part du couple Clooney. En 2016, ces derniers ont créé la Clooney Foundation For Justice. Par le biais de leur fondation, ils ont notamment fait don, après le drame survenu à Charlottesville en 2017, d'un million de dollars à un organisme luttant contre l'extrême droite, rapporte toujours Deadline.