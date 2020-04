Dans une longue tribune, Angelina Jolie donne des conseils aux parents confinés avec leurs enfants

Confinement oblige, des millions de parents à travers le monde ont dû s'adapter à une nouvelle dynamique de vie avec leurs enfants, les établissements scolaires étant fermés dans la majorité des pays pour éviter la propagation de la pandémie. Dans une longue tribune publiée dans le Times, Angelina Jolie a partagé ses précieux conseils pour encourager et déculpabiliser les parents confinés.

A la tête d'une tribu de six enfants, Angelina Jolie sait de quoi elle parle. Dans cette tribune intitulée «Vos enfants n'attendent pas de vous que vous soyez parfaits. Ils veulent juste que vous soyez honnêtes», l'actrice américaine a mis en lumière la charge mentale subie par de nombreux parents depuis le début du confinement.

«J'imagine à quel point chacun de vous fait tout son possible pour endurer chaque journée [...] A quel point vous vous efforcez de sourire pour vos enfants, alors qu'au fond vous n'avez qu'une envie, c'est de vous effondrer», écrit celle qui déclare n'avoir «jamais pensé pouvoir être la mère de quelqu'un un jour».

Si elle ne prétend pas avoir de solution miracle, Angelina Jolie estime que la véritable libération réside dans le fait de comprendre qu'il est «impossible» de «tout faire parfaitement, répondre à tous leurs besoins et rester calmes et positifs». Le plus important pour l'actrice : ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité à ses enfants. «Plus vous les laisserez voir vos faiblesses, plus ils deviendront forts».

Angelina Jolie est mère de trois enfants adoptés et trois enfants biologiques, issus de sa relation avec son ex-époux Brad Pitt.