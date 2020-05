Vidéo : Ariana Grande et Justin Bieber dévoilent un clip tourné pendant le confinement

La chanteuse américaine Ariana Grande et l'artiste canadien Justin Bieber ont mis en ligne vendredi un duo enregistré à distance alors que chacun était confiné et dont les recettes iront à une oeuvre de charité.

Intitulé «Stuck with You » (coincé avec toi), le titre marque le premier vrai duo entre les deux artistes, même si Ariana Grande avait déjà posé sa voix sur un remix du titre de Justin Bieber «What Do You Mean ?», en 2015. Une collaboration pas si étonnante, lorsqu'on sait que les deux superstars partagent le même manageur, Scooter Braun.

Les paroles de la chanson font référence au confinement et au fait de le passer en couple. «J'ai tout ce temps devant moi», dit Ariana Grande, quand Justin Bieber chante: «J'espère que nous sommes ici pour toujours.»

La vidéo du titre montre des images tournées par Ariana Grande chez elle, notamment en enlaçant celui que beaucoup de publications américaines présentent comme Dalton Gomez, un jeune agent immobilier californien avec laquelle la rumeur lui prêtait une relation. Justin Bieber quant à lui apparaît en compagnie de son épouse le mannequin Hailey Baldwin, avec qui il s'est marié lors d'une luxueuse cérémonie en Caroline du Sud, le 30 septembre dernier.

Pour réaliser leur projet, Ariana Grande et Justin Bieber avaient demandé à leurs fans de leur envoyer des vidéos susceptibles d'être intégrées dans le clip de «Stuck with You». Outre beaucoup d'anonymes, la plupart en train de danser, apparaissent dans le montage final plusieurs célébrités, notamment l'actrice Gwyneth Paltrow, Kylie et Kendall Jenner, Stephen Curry ou Chance The Rapper.

Les recettes nettes (hors coûts de production) générées par le titre iront à l'association First Responders Children's Foundation, qui soutient des enfants ayant perdu un parent durant la pandémie et des familles en difficulté financière.

Publiée à minuit heure de la côte est des Etats-Unis (04H00 GMT), la vidéo était en tête des tendances vendredi sur YouTube, avec plus de 5 millions de vues.