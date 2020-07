Halle Berry renonce à jouer un homme transgenre après des critiques

Halle Berry a décidé de renoncer à un rôle où elle devait interpréter un homme transgenre. Durant un direct sur Instagram, l’actrice américaine avait suscité la polémique en se trompant à de multiples reprises sur le genre de son personnage.

La comédienne de 53 ans a posté un message ce mardi sur les réseaux sociaux pour s’excuser et annoncer sa décision de refuser le rôle.

«J’ai eu l’occasion de discuter d’un rôle d’homme transgenre et je voudrais m’excuser pour mes remarques, a notamment écrit Halle Berry. En tant que femme cis, je comprends que je n’aurais jamais dû envisager ce rôle, et la communauté transgenre devrait avoir l’opportunité de raconter ses propres histoires.»

Pendant une interview en direct, où elle exprimait sa joie d’interpréter «une femme qui fait une transition et devient un homme», l’actrice avait plusieurs fois qualifié son personnage de «femme».

«Je suis reconnaissante pour toutes les discussions critiques et les recommandations que j’ai reçues ces derniers jours et je continuerai à apprendre de cette erreur», a promis Halle Berry.

La décision de l’interprète de Catwoman a notamment été saluée sur Twitter par l’association GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), qui lutte contre les discriminations et les attaques sur les personnes LGBT. Elle a également invité les personnes influentes à en faire de même.

We are pleased that @halleberry listened to the concerns of transgender people and learned from them. Other powerful people should do the same. A good place to start is by watching @Disclosure_Doc to learn about trans representation in media. https://t.co/SAxSvXxbk3

— GLAAD (@glaad) July 7, 2020