Cet acteur de Breaking Bad qui risque la prison à vie

L'acteur du film «El Camino : A Breaking Bad movie», Johnny Ortiz, est accusé de tentative de meurtre avec préméditation, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Johnny Ortiz, ainsi que le coaccusé, prénommé Armando Miguel Navarro, auraient tenté de tuer un certain Brian Duke «au profit, sous la direction et en association avec un gang de rue criminel dans l'intention spécifique de promouvoir, de favoriser et d'aider la conduite criminelle des membres du gang», selon une plainte pénale obtenue par People.

Les deux accusés ont comparu le 20 juillet devant un tribunal de Los Angeles, d'après Deadline, la date de l'audience préliminaire ayant été fixée au 22 septembre. Johnny Ortiz a plaidé non coupable des accusations portées à son encontre. Toutefois, s'il est reconnu coupable il risque une peine allant de 25 ans de réclusion à la prison à vie en vertu de la loi californienne.

Une caution d'un million d'euros

La caution de l'acteur américain de 24 ans, incarcéré fin mai dans une prison du centre de Los Angeles, a été fixée à 1 million d'euros. Sa famille a mis en place une cagnotte sur la plate-forme de financement participatif GoFundMe afin de le faire libérer sous caution. «Il est en prison pour se battre pour une affaire dont il est innocent», est-il notamment écrit sur le site.

La plainte indique qu'Armando Miguel Navarro, un jeune homme de 18 ans, a tiré sur Brian Duke le 24 mai. Le coaccusé est maintenu en détention avec une caution plus importante, de 2 millions d'euros.