Les internautes fascinés par l'incroyable maison de Kendall Jenner après une vidéo de la star

Kendall Jenner a ouvert les portes de son incroyable propriété aux caméras du magazine «Architectural Digest», spécialisé en design d'intérieur. Un bijou évalué à près de 7 millions d'euros, qui a fait l'unanimité auprès des internautes.

Postée il y a quatre jours sur la chaîne Youtube d'«Architectural Digest», la vidéo comptabilise déjà plus de 4,3 millions de vues. Kendall Jenner, qui a exceptionnellement accueilli les caméras dans son immense propriété située à Los Angeles, a révélé y avoir emménagé il y un an et demi, après l'avoir rénovée une année entière. Une maison nichée dans les hauteurs de la ville, qui comprend notamment un studio d'art, un immense dressing ou encore un bar.

Les internautes ont rapidement salué les choix de la star en matière de décoration d'intérieur, la comparant notamment à la maison très critiquée de sa grande soeur Kim Kardashian. «Enfin une maison d'une Kardashian/Jenner qui ne ressemble pas à un musée froid et vide», a commenté une internaute sur Youtube.

«Oui, je suis toujours en train de penser à elle (la maison de Kendall Jenner)», a écrit une utilisatrice de Twitter.

yes, I'm still thinking about her (Kendall Jenner's house) — b (@IonelysunfIower) July 30, 2020

Kendall jenner’s painting room is such a goal pic.twitter.com/EBZIaF4wrD — سعد (@savvdi) July 29, 2020

Oh to live in kendall jenners $8million Los Angeles home pic.twitter.com/T8RWkbW10c — (@COOLCHICBLONDE) July 29, 2020

Kendall Jenner a néanmoins précisé avoir été aidée dans sa vision par Waldo Fernandez et Kathleen et Tommy Clements, des décorateurs d'intérieur qui ont notamment collaboré avec Brad Pitt ou encore Ellen Degeneres.

Très touchée par les commentaires élogieux de ses fans, le mannequin de 24 ans a réagi en écrivant : «Je suis tellement reconnaissante, tous les jours».