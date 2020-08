Une nouvelle photo d'Adèle sur Instagram surprend les internautes

La chanteuse britannique, Adèle, a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram, où elle apparait une nouvelle fois méconnaissable.

La photo, publiée samedi 1er août, est directement adressée à l'artiste Beyoncé, réalisatrice du film Black is King, sorti sur Disney + la veille. «Merci Queen de nous permettre de toutes nous sentir aimées à travers ton art», a posté Adèle accompagné d'une photo la montrant en train de visionner sur une télévision le long-métrage qui honore la communauté noire, touchée par le racisme et les violences policières ces dernières semaines.

Un nouveau cliché qui a vivement fait réagir ses fans puisque l'interprète de 21 semble métamorphosée. Sa silhouette apparaît amincie et elle affiche une coiffure bouclée et un maquillage inédits que l'on avait déjà pu percevoir le mois dernier pour fêter ses 32 ans. La Britannique aux multiples Grammy Awards semblait déjà transformée et aurait perdu 45 kilos.

Face à ces changements spectaculaires ses 38 millions de followers se sont empressés de partager leur admiration pour elle et la féliciter pour son message rempli d'amour pour Beyoncé.