Angèle a-t-elle fait son coming-out sur Instagram ?

Vient-elle de confirmer les rumeurs ? La chanteuse Angèle a posté ce lundi 10 août sur Instagram un message énigmatique, qui semblerait être un coming-out.

Sur le message en question, on peut voir deux photos de l'artiste belge portant un t-shirt où il est écrit «Portrait of women who love women» («Portrait de femmes qui aiment les femmes», ndlr). Des clichés accompagnés d'un petit texte en forme de message : «Portrait of Women who love Women». Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie», suivi d'un emoji papillon.

Or Marie Papillon n'est autre que celle qui, selon les rumeurs, partagerait la vie d'Angèle depuis quelques temps. Connue pour ses vidéos humoristiques «Marie dans ta boîte», elle avait déjà était vue embrassant l'interprète de «Balance ton quoi», comme l'avait révélé le magazine Public en novembre dernier. «Elle en a de la chance cette claire», a d'ailleurs répondu Marie dans les commentaires du post d'Angèle, accompagnant ses propos d'un cœur.

Toujours restée discrète sur sa vie privée, Angèle n'avait pas apprécié cette une violant son intimité. «C’est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre», avait-elle confié à l'époque à Télérama.

Dans sa chanson «Tu me regardes», déjà, la sœur de Roméo Elvis avait, selon certains, envoyé un message quant à son attirance pour les femmes via les paroles : «J’y ai pensé parfois, je voulais pas le voir. J’avais chanté déjà mais sans trop savoir. Les échecs me font peur. Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J’y ai pensé en boucle, tu me plais.»

Avec son post Instagram, elle pourrait donc souhaiter lever tous les doutes en faisant une bonne fois pour toutes son coming-out, et calmer ainsi l'envie des paparazzis de venir violer son intimité.