Charlize Theron donne sa vision du couple : «Je suis trop vieille pour ces conneries»

Dans un entretien avec le site britannique Mirror, la comédienne Charlize Theron a expliqué ne pas vouloir se mettre en couple. Même si elle n’exclut pas de trouver un jour l’âme sœur.

L’actrice oscarisée, qui vient de fêter ses 45 ans, n’a plus eu de relation amoureuse suivie depuis sa rupture avec Sean Penn en 2015. Mais selon son propre aveu, elle ne se sent pas seule et reste concentrée aujourd’hui sur l’éducation de ses deux enfants, Jackson et August, adoptés en 2012 et 2015. «Je ne sais pas si je serai un jour capable de vivre de nouveau avec quelqu’un. Pour être totalement franche, il devrait acheter une maison à côté de la mienne !», explique-t-elle sans détour au Mirror. «Vraiment, je ne sais pas si je serais capable d’encore gérer tout ça. Je suis trop vieille pour ces conneries», surenchérit-elle.

Charlize Theron explique que c’était déjà assez difficile comme ça de faire des rencontres quand elle n’était pas une mère célibataire. Sa situation actuelle ne laisse pas de place à une histoire sentimentale pour le moment. «Ma vie ne laisse pas beaucoup de place pour que ce genre de chose arrive – et c’est quelque chose qui est déjà incroyablement difficile à faire quand on n’est pas une mère célibataire », explique-t-elle. «Mais après avoir dit cela, ce n’est pas non plus un besoin chez moi actuellement», poursuit-elle.

L’interprète de l’Impératrice Furiosa dans Mad Max : Fury Road n’a toutefois pas complètement tiré un trait sur sa vie sentimentale, et continue de faire des rencontres. Et même de croire qu’elle pourrait tomber – qui sait ? – sur la personne avec laquelle elle passera le reste de ses jours. «J’aime faire des rencontres et avoir des rencards. Je fais ce que, j’imagine, tout le monde fait. Je suis ouverte, je m’amuse. Je peux avoir des échanges amusants par texto avec quelqu’un. Mais je ne sais pas si on va b**** (…) J’aimerais trouver ma moitié et passer le reste de ma vie en sa compagnie. Néanmoins, je refuse de compromettre mon intégrité ou ce que je suis. Je n’ai aucune envie de faire des concessions. Aujourd’hui, ma vie est beaucoup trop belle pour laisser quelqu’un la piétiner», précise-t-elle.