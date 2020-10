Vidéo : les jumelles de Madonna reprennent une chanson de Lorie

Madonna a organisé une grande fête pour les 15 ans de son fils David. A cette occasion, les deux filles adoptives de la superstar, Estere et Stella, ont repris un morceau de la chanteuse Lorie.

Fière de ses jumelles, l’artiste américaine de 62 ans a posté, ce mardi 29 septembre, la séquence sur son compte Instagram. Dans la vidéo, on peut voir les deux petites sœurs, nées en 2013 et adoptées au Malawi, interpréter avec brio la chanson «I love you», issue de l'album «Près de toi», sorti en 2001.

Une reprise qui n’a manqué de faire réagir ses millions d'abonnés, mais aussi la star des années 2000, surprise et très flattée par cette reprise.

«Estere et Stella, les filles de Madonna, chantent une de mes chansons !!! À leur âge, c’est moi qui chantais et dansais sur les chansons de leur maman !!!», a écrit sur les réseaux sociaux Lorie Pester, qui est récemment devenue maman d’une petite fille prénommée Nina.

Ce n’est pas la première fois que Estere et Stella font parler d’elle en reprenant un titre français. En janvier dernier, Madonna avait également filmé ses filles en train de chanter à tue-tête «Djaja», le tube d'Aya Nakamura, tout en exécutant une petite chorégraphie.

Let



2020 be a year of.



music



Dance



Laughter



Golf carts



And being Fearless................ #estere #stella #djadja pic.twitter.com/9QRP0h9nYq

— Madonna (@Madonna) January 3, 2020